Медведев поставил Януковича в неловкое положение - Куницын

Председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН считает неполиткорректным распоряжение президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о проведении 9 мая военного парада в Севастополе.

МЕДВЕДЕВ распорядился провести 9 мая в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением оружия и военной техники в городах - Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).

Вначале КУНИЦЫН подчеркнул, что не вправе комментировать указы руководителя другого государства, но тут же добавил: «Как глава администрации города-героя, которого это касается, я был просто немножко в недоумении».

По словам председателя администрации, в Севастополе «нет проблем» с проведением совместных парадов на День Победы в составе расчетов Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота России, такие парады проводятся в городе уже 12 лет.

«Я просто посчитал, что это не совсем политкорректно: Виктор ЯНУКОВИЧ только стал президентом, и это (распоряжение МЕДВЕДЕВА о параде в Севастополе) выглядит в определенной степени, как такое мягкое поручение. Ну не пишут же, никогда я не слышал, чтобы украинский президент, или кто-то в другой стране писал там, где-то провести… Тем более, что в этом нет проблем», - сказал КУНИЦЫН.

«Виктор ЯНУКОВИЧ немножко, мне кажется, в неловкое положение какое-то попал, потому что сразу такой документ… Там же написано: «Провести парад в Севастополе (по согласованию с Украинской Стороной), с привлечением техники, того, сего, и пятое-десятое. Я не думаю, что россияне порадовались бы, если бы кто-то издал указ в отношении парада в Москве, и написать «по согласованию», - заявил глава администрации.

КУНИЦЫН считает, что «было бы политкорректно», если бы российский президент написал: «Поручить правительству Российской Федерации согласовать с правительством Украины вопрос о проведении совместного военного парада».

Чиновник напомнил, что «в Украине существует протокол и порядок проведения этих мероприятий. В частности, и в Севастополе».

КУНИЦЫН отметил, что за время его руководства горадминистрацией, в Севастополе не возникало проблем с согласованием мероприятий, в том числе парадов.

По словам чиновника, он не видит «никаких проблем» в проведении в городе совместного парада, и считает, «что надо было бы поступить тоньше». «С учетом того, что приходит новый президент ЯНУКОВИЧ, у которого толерантное отношение с Российской Федерацией. Как человек, как политик, считаю, что не повредило бы. Было бы дипломатично, вежливо и уважительно», - сказал КУНИЦЫН.

Он заверил, что парад будет: «Совместный, как и был. На высочайшем уровне».