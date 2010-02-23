Херсон собирается потратить на крымских татар 34 млн. грн.
Разработана программа до 2015 года
Херсон намерен потратить на обустройство крымских татар 33,45 млн. грн. до 2015 года, сообщает управление по вопросам информации и связей с общественностью облгосадминистрации.
31,97 млн. грн. планируется привлечь из государственного бюджета, 1,48 млн. грн. поступят из местной казны.
Управление капстроительства администрации подготовило проект государственной целевой программы обустройства крымских татар и представителей других национальностей, которые вернулись на постоянное место жительства в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество в Херсонской области.
В частности, проект предусмотривает обеспечение жильем, качественной питьевой водой, газоснабжением крымских татар, которые живут в Геническом и Новотроицком районах.