Херсон собирается потратить на крымских татар 34 млн. грн.

Херсон намерен потратить на обустройство крымских татар 33,45 млн. грн. до 2015 года, сообщает управление по вопросам информации и связей с общественностью облгосадминистрации.

31,97 млн. грн. планируется привлечь из государственного бюджета, 1,48 млн. грн. поступят из местной казны.

Управление капстроительства администрации подготовило проект государственной целевой программы обустройства крымских татар и представителей других национальностей, которые вернулись на постоянное место жительства в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество в Херсонской области.

В частности, проект предусмотривает обеспечение жильем, качественной питьевой водой, газоснабжением крымских татар, которые живут в Геническом и Новотроицком районах.