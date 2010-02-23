Выставка о новомучениках открылась в Крыму

Выставка «Новомученики земли крымской», основанная на архивных материалах о репрессированных в годы советской власти священнослужителях и монашествующих, открылась в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления службы безопасности Украины.

«Информация на стендах обобщена и рассортирована по времени для удобства посетителей. Выставка раскрывает некоторые, ранее неизвестные, страницы архивных дел ОГПУ», - говорится в пресс-релизе.

В экспозиции представлены материалы о священномученике Порфирие, епископе Симферопольском и Крымском (в миру - Поликарп Гулевич), иеромонахе Варфоломее Ратных, священномучениках Иоанне Блюмовиче, Антоние Корже, Димитрие Киранове, Владимире Пищулине, Тимофее Изотове, Николае Мезенцеве, Елиазаре Спиридонове, Димитрие Спиридонове, протоиерее Всесвятской церкви Симферополя отце Николае Казанском и настоятеле Екатерининской церкви Феодосии отце Андрее Косовском.

«Они в годы советской власти подверглись репрессиям, а в 1997 году определением священного синода Украинской православной церкви причислены к лику местночтимых святых Симферопольской и Крымской епархии», - отметили в СБУ.

Выставка работает в Доме художника до 3 марта. Вход свободный.