Гречка подорожала почти в два раза
18:16, 22 февраля 2010Крым
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Антимонопольщики разбираются
Антимонопольный комитет Украины проверяет обоснованность повышения цен на гречку, сообщил исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.
«Мною дано поручение провести проверки обоснованности повышения цен на гречку», - сказал он в ходе круглого стола в понедельник.
МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что в Украине за последнее время цены на гречку выросли почти в два раза.
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