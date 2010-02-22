Гречка подорожала почти в два раза

Антимонопольный комитет Украины проверяет обоснованность повышения цен на гречку, сообщил исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Мною дано поручение провести проверки обоснованности повышения цен на гречку», - сказал он в ходе круглого стола в понедельник.

МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что в Украине за последнее время цены на гречку выросли почти в два раза.