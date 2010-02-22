Капитана-браконьера осудили в Крыму

Капитан рыболовецкого судна, который во время нереста вылавливал запрещенными орудиями рыб, занесенных в Красную книгу, приговорен к двум годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

"Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура полностью доказала в суде вину рыболова в злоупотреблении служебным положением и незаконном занятии рыбным промыслом", - говорится в пресс-релизе.

Суд прибавил к двум годам лишения свободы еще полгода - "неотбытое наказание по предыдущему приговору за такие же деяния", сообщила прокуратура.