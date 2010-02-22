Крым может устанавливать льготы по налогу на прибыль

Верховный совет Крыма, сельские и поселковые советы могут устанавливать дополнительные льготы по общегосударственному налогу на прибыль предприятий коммунальной собственности, если налог зачисляется в их казну в рамках сумм, которые подлежат зачислению в бюджеты.

Такое решение в понедельник обнародовал Конституционный суд Украины относительно дела по представлению страховой компании «Аванте», касающегося официального трактования положений части второй статьи 1 закона «О системе налогообложения» и статьи 15 закона «О налогообложении прибыли предприятий».

Авторы обращения просили КСУ разъяснить положения законов в связи с неоднозначным их использованием судами общей юрисдикции и органами налоговой службы. Положения касаются права парламента Крыма и местных советов устанавливать дополнительные льготы относительно налогообложения в рамках сумм налога, которые поступают в их бюджеты.

Согласно решению КСУ, Верховный совет Крыма и местные советы имеют право устанавливать льготы на основании части второй статьи 1 закона о системе налогообложения.