Выставку о «красном терроре» хотят открыть в день советской армии

Открытие историко-документальной выставки под названием "Сломанные судьбы: коммунистический террор в Украине 1920-1950-х годов" запланировано на вторник, 23 февраля, в Симферополе, сообщила пресс-служба организации "Всеукраинский информационно-культурный центр".

"Экспозиция демонстрирует борьбу украинцев за собственную государственность, механизм, масштабы и последствия большевистских репрессий 1920-1930-х годов. Освещаются события сороковых годов на западных землях, в частности, репрессии НКВД против национально-освободительного движения (ОУН, УПА), а также депортация мирного населения в отдаленные районы СССР, ход послевоенных репрессий в отношении бывших военнопленных", - говорится в пресс-анонсе.

Выставку организовали благотворительный фонд "Украина 3000", Служба безопасности Украины, Киевская городская организация общества "Мемориал" имени Василия Стуса и информационно-культурный центр.

Движение "Русское единство" считает выставку провокацией и собирается провести акцию протеста. Пикет начнется в 14.00 возле Дома художника. Планируется "сатирическое импровизированное действие с участием чучела Виктора Ющенко", говорится в анонсе движения.