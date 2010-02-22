Красные пошли судом на парламент
Из-за выборов
|Лидер коммунистов Крыма Леонид Грач. Фото УНИАН
"Правовой акт Верховной Рады Автономной республики Крым противоречит действующему законодательству Украины, подлежит отмене", - считает истец.
Коммунисты заявили, что срок полномочий депутатов Верховного совета Крыма V созыва составляет четыре года. Его началом является открытие первой сессии - 12 мая 2006 года. Реском подчеркивает, что очередные выборы в крымский парламент "проводятся в последнее воскресенье последнего месяца четвертого года полномочий".
"Этой датой является 30 мая 2010 года. Она является законодательно определенной и вполне согласуется со способом функционального и телеологического толкования правовых норм в спорных правоотношениях", - заявили коммунисты.
"В обжалованном правовом акте отсутствует любое правовое закрепление календарной даты назначения выборов депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, что создает правовую неопределенность в этой сфере общественных отношений", - говорит истец.
Коммунисты просят суд обязать крымский парламент назначить очередные выборы депутатов высшего представительного органа республики "путем определения календарной даты их проведения".