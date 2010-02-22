Янукович назвал трех кандидатов в премьеры
14:25, 22 февраля 2010Крым
1 0
"Ба, знакомые всё лица!"
Избранный президент Украины Виктор Янукович рассматривает три кандидатуры на пост премьер- министра страны.
Предложение возглавить правительство может быть сделано политику Сергею Тигипко, экс-спикеру парламента, лидеру "Фронта перемен" Арсению Яценюку или "регионалу" Николаю Азарову.
"Окончательный выбор будет сделан позднее, в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - заявил Янукович в интервью украинским телеканалам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter