В Евпатории нашли нелегальную АЗС

Автозаправочную станцию, работавшую без документов, обнаружили в Евпатории сотрудники налоговой милиции, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления.

"Составлен протокол, согласно с которым изъяты более 36 тонн бензина различных марок и дизельное топливо на сумму порядка 270 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Материалы дела передадут в суд.