В Евпатории нашли нелегальную АЗС
13:04, 22 февраля 2010Крым
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Налоговая изъяла 36 тонн топлива
Автозаправочную станцию, работавшую без документов, обнаружили в Евпатории сотрудники налоговой милиции, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления.
"Составлен протокол, согласно с которым изъяты более 36 тонн бензина различных марок и дизельное топливо на сумму порядка 270 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.
Материалы дела передадут в суд.
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