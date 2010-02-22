В Евпатории нашли нелегальную АЗС

13:04, 22 февраля 2010
Крым
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Налоговая изъяла 36 тонн топлива

Автозаправочную станцию, работавшую без документов, обнаружили в Евпатории сотрудники налоговой милиции, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления.

"Составлен протокол, согласно с которым изъяты более 36 тонн бензина различных марок и дизельное топливо на сумму порядка 270 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Материалы дела передадут в суд.

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