Браконьеров с 200 кг рыбы и километром сетей поймали в Крыму

Более километра сетей и около двухсот килограммов рыбы изъяли в выходные в Черном и Азовском морях крымские пограничники, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

"С приходом потепления браконьеры активизировали деятельность. В выходные на берегах Черного и Азовского морей за нарушение правил рыбной ловли пограничники задержали 11 человек, изъято более 1000 метров сетей и около 200 килограммов рыбы", - говорится в пресс-релизе.

В частности, в ночь на воскресенье феодосийские пограничники в районе поселка Приморский задержали 48-летнего крымчанина без документов, который, выйдя в море на резиновой лодке, выловил 70 килограммов черноморской селедки. Кроме того, в сети браконьера попали 20 крабов, которые занесены в Красную книгу.

300 метров сетей и рыбу изъяли. "По подсчетам инспектора рыбоохраны, действия браконьера нанесли 13 тысяч гривен ущерба водным живым ресурсам Украины", - отметили пограничники. Дело передали в природоохранную прокуратуру. Судьбу нарушителя решит суд.