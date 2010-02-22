На «металлистов» устроили облаву

Оперативно-профилактические мероприятия, цель которых - предупреждение краж металла и пресечение деятельности нелегальных пунктов приема металлолома, проводят до 17 марта в Крыму сотрудники госавтоинспекции и милиции, сообщила в понедельник пресс-служба крымской ГАИ.

Операция «Металл» стартовала 16 февраля.

За почти неделю ее проведения на крымских дорогах остановили тринадцать водителей, в том числе - мотоциклиста, у которых не было документов на перевозимый ими металл.

Один водитель, перевозивший 20 тонн металла, предъявил поддельные документы.

Водитель еще одной грузовой машины принимал лом металла без документов.

«Предприниматели» привлечены к административной ответственности», - заявили в ГАИ.