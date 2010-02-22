22 мигранта не пустили в Крым

Двадцать четыре человека, из которых двадцать два - потенциальные незаконные мигранты, не пропустили через государственную границу Украины в эти выходные крымские пограничники, сообщила в понедельник пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления.

В частности, пятерых мужчин 20-28 лет из Таджикистана, которые путешествовали без денег и вещей, с документами, не дающими права на пересечение госграницы Украины, не пустили в регион в восточном Крыму. "Туристов" отправили домой.

В аэропорте "Симферополь" украинские пограничники отказали во въезде в Украину трем гражданам Нигерии, которые, по их словам, хотели стать студентами. "Прием на подготовительные курсы в вузах страны закончился 1 февраля, - сказано в пресс-релизе. - Двух 16-летних и 22-летнего нигерийцев отправили домой тем же рейсом, которым они прилетели".