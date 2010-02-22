У россиянина отобрали «царское серебро» (фото)

12:16, 22 февраля 2010
Крым
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Понадеялся на авось

Две серебряные монеты ХІХ века изъяли у гражданина России, отправляющегося на пароме из Керчи в РФ, сотрудники крымской таможни, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Монеты нашли 20 февраля во время осмотра сумки россиянина.

«В боковом кармане обнаружены две монеты: 1898 года выпуска, номиналом рубль, и вторая монета, 1899 года выпуска, номиналом 50 копеек. Предметы, предположительно, представляют культурную ценность и подлежат обязательному письменному декларированию», - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни составили протокол о нарушении.

Ценности до передачи дела в суд пройдут экспертизу.

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