Самоубийцы повадились прыгать с Ласточкиного гнезда

Мужчина, пытаясь совершить самоубийство, прыгнул в Черное море с 60-метровой высоты неподалеку от замка "Ласточкино гнездо" на южном берегу Крыма, и остался жив, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел в воскресенье.

"Мужчина, 1978 года рождения, прыгнул в воду возле "Ласточкиного гнезда". Его достали из моря с помощью веревки, оказали первую медицинскую помощь и передали "скорой", - говорится в пресс-релизе.

Это не первый подобный случай в Крыму. Так, в мае 2009 года турист из России, пытаясь свести счеты с жизнью, прыгнул со скалы возле замка. Мужчина выжил.