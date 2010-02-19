Медведев распорядился провести парад победы в Севастополе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о проведении по согласованию с Украиной военного парада в Севастополе по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

МЕДВЕДЕВ распорядился провести 9 мая в 10 часов утра по московскому времени военные парады с привлечением вооружения и военной техники в городах-героях - Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).

Также парады с привлечением вооружения и военной техники пройдут в городах, которым присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы»: Астрахани, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Чите и Хабаровске.

В городах, которым присвоено звание «Город воинской славы» - Белогорске, Самаре, Североморске, Улан-Уде, Уссурийске, - состоится торжественное прохождение войск гарнизонов.

Президент РФ поручил Министерству обороны обеспечить подготовку и проведение парадов и прохождения войск.

МЕДВЕДЕВ возложил ответственность за организацию и проведение торжественных мероприятий, приглашение, доставку, размещение и участие в них ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и мэров (глав администраций) городов.

Организация участия ветеранов в военном параде в Москве, на Красной площади, и в торжественном приеме от имени президента РФ возложена на оргкомитет по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 65-летия Победы с участием глав иностранных государств и официальных делегаций.