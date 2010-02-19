Годовщину передачи Крыма отметили факельным шествием
Плюс сожжением портретов Хрущева
|Факельное шествие в Симферополе в 2009 году. Фото из архива УНИАН
19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
Участники факельного шествия несли флаг Крыма больших размеров и иногда скандировали: «Севастополь! Крым! Россия!».
По данным организаторов акции, активисты зажгли 56 факелов в память о годовщине «сумрачной даты».
Ранее в пятницу около полусотни активистов блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе - с Россией» сожгли возле генерального консульства РФ в Симферополе несколько портретов советского лидера Никиты Хрущева, который считается инициатором передачи полуострова Украине.
Митингующие передали сотруднику консульства обращение к послу России в Украине Михаилу ЗУРАБОВУ, в котором, в частности, заявили о несоблюдении прав русских в украинском государстве и просили помочь открыть в автономии русские национальные школы с углубленным изучением языка и литературы.