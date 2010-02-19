Годовщину передачи Крыма отметили факельным шествием

Около сотни активистов общественно-политического движения «Русское единство» в пятницу вечером прошли маршем по центральным улицам Симферополя с факелами в руках по случаю 56-летия передачи Крымской области в состав Украинской ССР.

19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

Участники факельного шествия несли флаг Крыма больших размеров и иногда скандировали: «Севастополь! Крым! Россия!».

По данным организаторов акции, активисты зажгли 56 факелов в память о годовщине «сумрачной даты».

Ранее в пятницу около полусотни активистов блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе - с Россией» сожгли возле генерального консульства РФ в Симферополе несколько портретов советского лидера Никиты Хрущева, который считается инициатором передачи полуострова Украине.

Митингующие передали сотруднику консульства обращение к послу России в Украине Михаилу ЗУРАБОВУ, в котором, в частности, заявили о несоблюдении прав русских в украинском государстве и просили помочь открыть в автономии русские национальные школы с углубленным изучением языка и литературы.