Учителей и медиков отказались признать госслужащими

Парламент не поддержал два законопроекта с аналогичным названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно присвоения статуса государственного служащего медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам).

За первый законопроект, который внес председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, проголосовали 163 (при необходимых 226) из 416 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, за внесенный депутатом из фракции БЮТ Виктором ШВЕЦОМ проект проголосовали 202 из 416 парламентариев, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов, а также почти вся фракция «Наша Украина - Народная самооборона».

Депутаты направили оба законопроекта на повторное первое чтение. За это проголосовали 312 депутатов из 417, зарегистрированных в зале.

Заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК отметил, что эти законопроекты «социально несправедливые» - они разделили работников бюджетной сферы «на две части».

Присвоение медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам статуса госслужащего лишает их многих льгот, касающихся сроков отпуска, права на совместительство, продолжения труда после достижения пенсионного возраста, - то есть того, в чем ограничены государственные служащие, сказал представитель минфина. Он отметил, что работники образовательной и медицинской сфер имеют право принимать участие в забастовках в защиту своих прав, в то время как госслужащие такого права не имеют.

По мнению МАТВИЙЧУКА, принятие этих законопроектов привело бы к нарушению положений Конституции Украины, поскольку законодатель не может «сужать права и свободы» людей.

Чиновник заявил, что госслужащие занимаются организационно-распорядительными функциями и консультативно-совещательными, а медики и педагоги не имеют таких полномочий.

МАТВИЙЧУК отметил, что в случае принятия и введения в действие первого законопроекта государству в год необходимо будет 22 млрд. грн., второго - 5 млрд. грн.

Неинфляционных источников финансирования ни в этом, ни в следующем году для выполнения положений этих проектов законов в случае их принятия у государства нет, сказал он.

«Представитель правительства должен был выступить с этим заявлением в предвыборной кампании, когда со стороны правительства и со стороны оппозиции официально прозвучало, что они будут требовать присвоения статуса государственного служащего медицинским, педагогическим и научно-педагогическим работникам», - сказал в ответ спикер парламента.

По словам ЛИТВИНА, именно тогда необходимо было называть цифры, которые заместитель министра финансов озвучил в пятницу.