Студенты смогут сами выбирать четверть дисциплин

Со следующего учебного года студенты Украины смогут выбирать для изучения 25% дисциплин, которые предлагает высшее учебное заведение, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

Министр образования Иван ВАКАРЧУК подписал приказ о структуре образовательно-профессиональных программ и учебных планов подготовки бакалавров.

«Отныне и руководство, и ученые совета учебных заведений, и лично студенты ответственны за качественную подготовку специалиста. Таким образом, мы продолжаем реформы в направлении «свободной траектории», теперь уже на этапе изучения фундаментальных дисциплин и профессионально-практической подготовки студентов», - сказал ВАКАРЧУК.

Нормативные дисциплины, утвержденные министерством, будут составлять 50%. Еще 25%, как обязательные, устанавливает вуз. Остальные 25% выбирает студент из списка, который предлагает учебное заведение. Положения приказа вводятся в действие с 2010/2011 учебного года.

Приказом также вводится государственный экзамен по украинскому языку по профессиональному направлению и госэкзамен по одной или по нескольким базовым дисциплинам, либо выпускная квалификационная работа бакалавра, в том числе в форме внешнего независимого оценивания для отдельных отраслей образования.

В июле прошлого года ВАКАРЧУК подписал приказ, в котором указывалось: украинский язык, история Украины, история украинской культуры, иностранный язык и философия - обязательны, остальные дисциплины из гуманитарного цикла - на выбор.

Для физико-математических, естественных и технических направлений предусмотрено 10% гуманитарной подготовки от общего объема учебного времени, а для гуманитарных и социально-экономических направлений - 15% учебного времени.