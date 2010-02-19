56 лет назад Крым стал Украиной

56 лет назад Крым был передан из состава РСФСР Украинской ССР. Это произошло во время правления советского лидера Никиты Хрущева.

19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

После распада Союза Крым закрепился за Украиной.

«Чего только по этому поводу не придумали! И что Хрущев сделал подарок жене-украинке, и что пытался заручиться поддержкой секретарей украинских обкомов... На самом деле, в то время строили канал, и вели его не из Волги, а из Днепра. Чтобы проще было управлять работами, возникла идея переподчинить полуостров, причем это случайно совпало с 300-летием Переяславской Рады... Я часто говорю по этому поводу: «Представьте, что дедушка переставил комод из одной комнаты в другую, а потом внук спьяну часть квартиры продал. А на следующий день кричит: «Если бы ты, старый дурак, мебель не передвинул...» Ведь ни Хрущев, ни его окружение не представляли, что СССР будет разрушен, и «комод» уйдет из «квартиры». А если россияне на эту тему переживают, то мы знаем, как в Беловежской Пуще три руководителя договаривались о развале Союза. Кравчук тогда спросил у Ельцина: «А как с Крымом будем поступать?», тот ответил: «Да забирай». Так что подарил вам полуостров не Хрущев, а Борис Николаевич, ставьте ему памятник», - как-то заявил сын Хрущева Сергей.

В пятницу в Крыму несколько общестенных организаций проводят акции к 56-ой годовщине передачи полуострова Украине.

Так, активисты движения «Русское единство» пройдут маршем по центральным улицам Симферополя. Участники акции зажгут 56 памятных факелов.