Золотая кладовая Керчи распахнула двери для посетителей (фото)
18:20, 18 февраля 2010Крым
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Клады первых веков нашей эры
Золотая кладовая историко-культурного заповедника Керчи на несколько дней открыла свои двери для посетителей.
В трех обновленных витринах выставлены фрагменты кладов III века нашей эры, гарнитуры женских украшений IV-VI веков, множество других находок, сделанных археологами на территории Керченского полуострова, сообщает портал Керчь - это мой город
Керченский историко-культурный заповедник и фонд «Деметрапозаботились о том, чтобы школьники города смогли увидеть экспозицию, поэтому «стоимость посещения для молодых керчан - нулевая».
23 февраля золотая кладовая снова откроет двери для посетителей.
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