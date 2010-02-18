Золотая кладовая Керчи распахнула двери для посетителей (фото)

Золотая кладовая историко-культурного заповедника Керчи на несколько дней открыла свои двери для посетителей.

В трех обновленных витринах выставлены фрагменты кладов III века нашей эры, гарнитуры женских украшений IV-VI веков, множество других находок, сделанных археологами на территории Керченского полуострова, сообщает портал Керчь - это мой город

Керченский историко-культурный заповедник и фонд «Деметрапозаботились о том, чтобы школьники города смогли увидеть экспозицию, поэтому «стоимость посещения для молодых керчан - нулевая».

23 февраля золотая кладовая снова откроет двери для посетителей.