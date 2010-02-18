Украинцы лучше относятся к России, чем россияне к Украине (опрос)

В Украине 93% опрошенных хорошо относятся к России, плохо - 4%, не определились 3% украинцев, таковы данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Отношение россиян к Украине не так позитивно.

В России 52% опрошенных хорошо относятся к Украине, 37% - плохо, не определились 11%, таковы данные "Левада-Центра" (Москва).

"Если сравнивать с данными опрос в январе 2009 года, количество тех, кто хорошо относится к Украине, выросло с 29% до 52%. Число тех, кто относится плохо, уменьшилось с 62% до 37%", - заявили московские социологи.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения 4-13 января. В нем участвовали 2040 респондентов от 18 лет во всех областях, Крыму и Киеве.

"Левада-Центр" провел исследование 29 января - 1 февраля. Опрошены 1600 респондентов от 18 лет в 127 населенных пунктах.