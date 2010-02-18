Итоги Ялтинской конференции обсуждают историки в Крыму

Ученые-историки и дипломаты обсуждают итоги Ялтинской конференции 1945 года и проблемы региональной безопасности на международном форуме, который открылся в четверг в Крыму.

Научная конференция «Ялтинская система» и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности» проходит в Ливадийском дворце, где 65 лет назад собрались лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль согласовали военные планы союзных держав и принципы послевоенного устройства Европы. Ялтинская конференция также сформировала идеологию Организации Объединенных Наций.

Как сообщила пресс-служба Совета министров Крыма, в международном форуме в Ялте участвуют представители официальных, дипломатических и деловых кругов Великобритании, Германии, России, делегация Шотландии, руководители миссии Евросоюза в Украине, ученые-историки и ветераны Великой Отечественной войны.

Крымский премьер Виктор ПЛАКИДА подчеркнул, что в наши дни Крым рассматривается как важный регион в формате европейской региональной стратегии.

Приветствия участникам конференции направили Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине и руководители регионов РФ.

В программе форума - доклады и выступления, посвященные истории Ялтинской конференции и послевоенной геополитике, проблемам глобальной и региональной безопасности, деятельности ООН, перспективам взаимодействия государств и народов в современном мире, политике «Восточного партнерства».

Для иностранных участников конференции подготовлена экскурсионная программа по культурно-историческим объектам Крыма.

Международный форум продлится до 21 февраля.