Пенсионная недоимка в Севастополе составляет почти 23 млн. грн.

В Севастополе на 1 января сумма долга плательщиков пенсионного фонда Украины составляет 22,9 млн. грн.

Основную часть составляет долг по уплате страховых взносов - 12,5 млн. грн. (54,6%) и долг предприятий по возмещению льготных пенсий - 5,6 млн. грн. (24,5%).

Сумма долга по уплате финансовых санкций составляет 3,8 млн. грн. (16,6%) и по уплате пени - 0,7 млн. грн. (3%), такие цифры приведены на заседании коллегии управления ПФУ в Севастополе в четверг.

Начальник управления Татьяна КРАВЦОВА сказала журналистам, что общая сумма пенсионной недоимки в городе «не очень большая».

«Скажем, по сравнению с заявкой: если нам каждый месяц необходимо 150 млн. грн., то недоимка составляет порядка 20 млн. грн.», - отметила она.

Вместе с тем, по словам чиновника, «недоимка - это долг предприятий не только перед ПФУ, но и перед своими работниками, потому что, когда предприятие не платит страховые взносы, оно лишает своих работников права на назначение и перерасчет пенсии, поскольку этот период не включается в стаж для исчисления пенсии».