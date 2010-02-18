Что думают украинцы о переносе местных выборов (опрос)

Почти половина украинцев связывает перенос выборов в местные советы с политиграми или отсутствием бюджета, к такому выводу пришел Институт Горшенина на основе проведенного им опроса, касающегося отмены парламентом решения назначить на 30 мая выборы депутатов местных советов и мэров.

27,1% респондентов назвали причиной переноса местных выборов отсутствие бюджета страны для их проведения, 20,9% связывают решение парламента с политическими играми в высших эшелонах власти.

17,4% респондентов считают, что основной причиной решения является стремление новоизбранного президента сформировать свою команду на местах. Такое же количество опрошенных (17,6%) затруднились назвать причину решения Верховной Рады.

9% считают причиной переноса выборов желание не допустить новые политсилы во власть. 5,7% полагают, что после президентских выборов политические силы не готовы к местным кампаниям. Ответ «другое» на вопрос дали 2,4% респондентов.

Согласно исследованию, более четверти украинцев (27,1%) не знали о том, что 30 мая 2010 года должны были состояться выборы органов местного самоуправления. Подавляющее большинство (71,7%) знали. 1,5% затруднились ответить на вопрос.

Большинство граждан Украины (62,1%) знали о том, что Верховная Рада приняла постановление о переносе выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году на более поздний срок. 36,5% не знали. 1,5% затруднились с ответом.

Около трети украинцев (35%) относятся к постановлению Верховной Рады о переносе местных выборов отрицательно, почти столько же (33,4%) - нейтрально. Положительно оценивает постановление только каждый пятый респондент (21,9%). Затруднились ответить на вопрос 9,7%.

Исследование проводилось Институтом Горшенина с 16 по 17 февраля, согласно случайной выборке опрошены 1000 респондентов возрастом от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

16 февраля Верховная Рада отменила свое постановление о назначении выборов в местные советы на 30 мая. Решение депутаты мотивировали отсутствием бюджета и, соответственно, денег на проведение выборов.