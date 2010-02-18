Янукович не сделает русский госязыком. Аргументы эксперта

Новоизбранный президент Виктор ЯНУКОВИЧ, вероятно, не сделает русский язык вторым государственным языком в Украине, но может оставить Черноморский флот России в Крыму после 2017 года, считает польский эксперт по европейским и восточным делам Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Я не верю, что ЯНУКОВИЧ сделает русский государственным языком», - сказал аналитик корреспонденту УНИАН в Польше.

ГРОМАДСКИЙ отметил, что соратник лидера Партии регионов Анна ГЕРМАН недавно «сглаживала» его предыдущие заявления о госстатусе русского языка в Украине, отметив, что это возможно на региональном уровне.

Эксперт не исключил, что это действительно может произойти на региональном уровне, где большинство населения разговаривает по-русски. «Но это тоже малоправдоподобно», - сказал он, отметив, что реальные шаги после избрания кандидатов на государственные должности традиционно отличаются от предвыборных обещаний.

ГРОМАДСКИЙ заявил, что ЯНУКОВИЧ, скорее всего, «спустит на тормозах» дело вывода российского флота из Крыма, что позволит россиянам удержать базу еще некоторое время.

«ЯНУКОВИЧ, в отличие от ЮЩЕНКО, не будет добиваться вывода флота», - сказал эксперт.

Чтобы ЧФ покинул украинскую территорию в 2017 году, необходимо уже сейчас начинать подготовку к этому. «Это сложная логистическая операция. На подготовку которой необходимо пару лет», - сказал аналитик.

ГРОМАДСКИЙ заявил: ЯНУКОВИЧ не может самостоятельно принять решение о том, чтобы российский флот остался в Украине. Согласно национальному законодательству, президент не может единолично определять международную политику, а в Верховной Раде на сегодня у лидера Партии регионов нет стабильной поддержки.