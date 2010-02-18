БЮТ не прочь отложить коронацию

13:10, 18 февраля 2010
Крым
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Януковичи ждать не намерены

Руководитель центрального избирательного штаба кандидата на пост президента Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что действия, направленные на инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА, будут расценены как попытка узурпации государственной власти.

"Заявление Партии регионов о том, что им вроде бы разрешено провести инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля, не отвечает действительности", - сказал ТУРЧИНОВ, которого цитирует пресс-служба БЮТ.

Он напомнил, что Высший административный суд Украины после получения искового заявления ТИМОШЕНКО приостановил действие протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов второго тура выборов.

"Это свидетельствует о том, что на эту минуту легитимного протокола о подведении итогов относительно победы Виктора ЯНУКОВИЧА нет, и нельзя объявлять президентом Украины человека, относительно которого нет соответствующего решения ЦИК, - заявил ТУРЧИНОВ. - Каждый мыслящий человек понимает, что с таким же успехом к инаугурации можно привести любое лицо, поскольку нет документа, устанавливающего итоги голосования".

Руководитель избирательного штаба ТИМОШЕНКО призвал дождаться окончательного решения Высшего админсуда, а затем осуществлять какие-либо действия.

ТУРЧИНОВ рассчитывает, что Партия регионов "сможет побороть свой страх и не будет мешать проведению суда".

16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного президента. В тот же день кандидат на должность главы державы Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем админсуде решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем выборов.

17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрания ЯНУКОВИЧА президентом.

В Партии регионов уверены, что инаугурация ЯНУКОВИЧА, назначенная на 25 февраля, состоится в запланированные сроки.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения о дате инаугурации.

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