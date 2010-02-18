БЮТ не прочь отложить коронацию
Януковичи ждать не намерены
|Александр Турчинов
"Заявление Партии регионов о том, что им вроде бы разрешено провести инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА 25 февраля, не отвечает действительности", - сказал ТУРЧИНОВ, которого цитирует пресс-служба БЮТ.
Он напомнил, что Высший административный суд Украины после получения искового заявления ТИМОШЕНКО приостановил действие протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов второго тура выборов.
"Это свидетельствует о том, что на эту минуту легитимного протокола о подведении итогов относительно победы Виктора ЯНУКОВИЧА нет, и нельзя объявлять президентом Украины человека, относительно которого нет соответствующего решения ЦИК, - заявил ТУРЧИНОВ. - Каждый мыслящий человек понимает, что с таким же успехом к инаугурации можно привести любое лицо, поскольку нет документа, устанавливающего итоги голосования".
Руководитель избирательного штаба ТИМОШЕНКО призвал дождаться окончательного решения Высшего админсуда, а затем осуществлять какие-либо действия.
ТУРЧИНОВ рассчитывает, что Партия регионов "сможет побороть свой страх и не будет мешать проведению суда".
16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного президента. В тот же день кандидат на должность главы державы Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем админсуде решение Центральной избирательной комиссии, которым Виктор ЯНУКОВИЧ признан победителем выборов.
17 февраля ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрания ЯНУКОВИЧА президентом.
В Партии регионов уверены, что инаугурация ЯНУКОВИЧА, назначенная на 25 февраля, состоится в запланированные сроки.
БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения о дате инаугурации.