Мать жертв педофилов хочет в раду

Мать пострадавших от насилия детей Елена ПОЛЮХОВИЧ просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА предоставить ей возможность выступить перед депутатами для обнародования информации, которую, как она утверждает, скрывает генеральная прокуратура Украины.

”Владимир Михайлович, я долго молчала, боясь, чтобы меня не обвинили в том, что я являюсь какой-то предвыборной технологией, частью политической игры. Я не хотела огласки этого уголовного дела, и меня никто не спрашивал, чего я хочу. Меня и моих детей просто взяли и цинично втоптали в месиво политических интриг, разгласив обстоятельства дела, фамилии потерпевших и обвиняемых, тайну усыновления. Сейчас я хочу сказать, что я устала ждать окончания выборов, которые в нашей страны являются перманентными, и прошу предоставить мне возможность выступить перед народными депутатами с целью донести депутатам и общественности факты, о которых никогда не скажет Генеральный прокурор. Поскольку ответственные за следствие прокурорские работники постоянно его дезинформируют, преследуя собственные интересы”, - говорится в письме ПОЛЮХОВИЧ к ЛИТВИНУ, текстом которого располагает УНИАН.

ПОЛЮХОВИЧ напоминает, что четыре месяца назад была создана парламентская Временная следственная комиссия по расследованию обстоятельств изнасилования ее малолетних детей.

13 октября 2009 года депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в "Артеке". Руководство лагеря опровергло это. Депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял обращения к президенту, генпрокуратуре и МВД. Он заявлял, что в скандале, в частности, фигурируют трое парламентариев. 14 октября глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО сообщил: выдвинуто обвинение отцу двух несовершеннолетних детей, он задержан, а трое работников "Артека" проходят по делу как свидетели. 20 октября ВР создала временную следственную комиссию.

Как заявляет ПОЛЮХОВИЧ, ВСК не смогла эффективно работать из-за того, что ее председатель, депутат “Екатерина САМОЙЛИК делает все, чтобы заседания комиссии не проводились”.

“В то же время, 17 февраля госпожа САМОЙЛИК принимала участие в пресс-конференции, которую проводил один из фигурантов дела, которое “расследует” ее комиссия, директор МДЦ "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ... Большего цинизма и нечего было ожидать”, - отмечает ПОЛЮХОВИЧ.

По ее словам, САМОЙЛИК заявила, что “восемь лет проводит в “Артеке” различные фестивали, очень хорошо относится к руководству детского лагеря и выразила сожаление, что “политики придумали такие небылицы об “Артеке”.

“Хочется спросить госпожу САМОЙЛИК, какое моральное право она имела возглавлять следственную комиссию, которая должна выяснить обстоятельства уголовного дела, зная, что не сможет беспристрастно подходить к своим обязанностям?”, - говорится в письме.

Как считает ПОЛЮХОВИЧ, несмотря на попытки отдельных депутатов донести генпрокуратуре и общественности ряд фактов, которые могут привести следствие к другим подозреваемым, реальный парламентский контроль за расследованием этого дела отсутствует. “Именно это, по моему мнению, дает возможность генеральной прокуратуре не просто затягивать объективное расследование, оглядываясь на политическую обстановку, но и находить все новые причины, которые делают невозможным проведение расследования”, - заявляет мать детей.

“В условиях, когда сама генеральная прокуратура работает с оглядкой на то, как меняется политическая ситуация в стране, я считаю, что усиление Верховной Радой контроля за соблюдением законности и недопущения умышленной или неумышленной халатности в этом уголовном деле пойдет на пользу расследованию и установлению правды, какой шокирующей бы она бы ни была”, - отмечает ПОЛЮХОВИЧ.