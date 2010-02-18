Суд заставил лакокрасочного босса отдать зарплату заводчанам

Бывший директор лакокрасочного завода в городе Армянск на севере Крыма вернул работникам 100 тысяч гривен задолженности по зарплате и еще почти 100 тысяч остался должен государству, сообщает прокуратура.

"Прокуратура Армянска полностью доказала в суде вину горе-руководителя в совершении преступлений, предусмотренных статьями "невыплата заработной платы", "присвоение имущества" и "легализация средств, полученных преступным путем", - говорится в пресс-релизе.

Директор только в ходе рассмотрения уголовного дела в суде полностью рассчитался с заводчанами.

В 2008 году руководитель "реализовал имущество, находящее в аренде у вверенного ему предприятия". "По решению суда полученные преступным путем почти 100 тысяч гривен подлежат конфискации", - отметила прокуратура.