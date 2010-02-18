Браконьеров с 600 кг рыбы поймали в Крыму

Сотрудники пограничной службы задержали в Азовском море катер с тремя рыбаками, которые незаконно выловили более 600 килограммов рыбы, сообщила в четверг пресс-служба Азово-Черноморского управления.

«Вечером 17 февраля на участке ответственности отдела пограничной службы «Керчь» задержан катер, на борту которого находилось 600 кг пеленгаса и 20 штук азовской камбалы, а также 500 метров сетей», - говорится в пресс-релизе.

Жители Запорожской области вышли в Азовское море на браконьерский промысел в районе крымского села Юркино. «У них не было никаких документов», - заявили пограничники.

Сотрудники ведомства составили протоколы о нарушении погранрежима и правил рыбной ловли и вызвали представителей Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры и территориального отдела рыбоохраны.

«Судьбу 39-летнего, 37-летнего и 23-летного граждан Украины будет решать Ленинский райсуд Крыма», - заявила погранслужба.