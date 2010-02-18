Судак думает: грипп ему не грозит

Прокуратура потребовала от власти Судака обеспечивть защиту горожан от вспышек сезонных заболеваний, сообщила пресс-служба крымского ведомства.

"Надзорное ведомство Судака внесло представление местным чиновникам, требует срочно выполнить необходимые меры по обеспечению эпидемиологического благополучия населения. Речь идет не только о неисполнении мер, направленных на предупреждение распространения новых опасных штаммов гриппа, но и о невыполнении элементарных требований", - говорится в пресс-релизе.

"Власти до сих пор не создали достаточный региональный запас вакцин, индивидуальными средствами защиты в необходимом количестве население не обеспечили, специальные палаты для больных так называемым свиным гриппом не организовали", - указывает прокуратура.

Кроме того, не выделены средства "на проведение традиционной сезонной вакцинации против обычных штаммов гриппа (ее до сих пор не прошли даже сотрудники территориального медицинского объединения), не обеспечено отопление ТМО (больных лечат в "морозильнике"), инфекционное отделение которого не работает из-за аварийного состояния".

"Бездеятельность властей создает реальную угрозу здоровью населения", - отметило надзорное ведомство.

По его требованию приняты меры для устранения нарушений.