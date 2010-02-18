Черномырдин: ландшафты Новороссийска для ЧФ не подходят

Руководство России должно делать все, чтобы Черноморский флот остался в Севастополе после 2017 года, заявил спецпредставитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Думаю, что руководство нашего государства должно делать все, чтобы Черноморский флот не ушел из Севастополя. Надо договариваться", - сказал ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также считает, что у нового руководства Украины "есть понимание, что базирование Черноморского флота в Севастополе является фактором стабильности, в том числе и для самой Украины".

"Если раньше от России требовали конкретную программу вывода Черноморского флота, то ЯНУКОВИЧ однозначно заявил: надо договариваться, чтобы пребывание ЧФ было не в ущерб и России, и Украине", - сказал бывший посол РФ в Украине .

ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что "проблема Черноморского флота является очень серьезной, болезненной и чувствительной", напомнив, что альтернативу Севастополю пытались найти еще в 1990-е годы, когда он возглавлял российское правительство. Однако, по словам ЧЕРНОМЫРДИНА, "Новороссийск не подходит" для этого по своему расположению и ландшафту, не имея закрытых от непогоды бухт. В то время как Севастополь, по его оценке, "является созданным самой природой уникальным местом для базирования флота, который оценил еще Суворов".

В то же время ЧЕРНОМЫРДИН не исключил возможности одновременно готовить новое место для базирования флота. "Но строить что-то надо. Нужно иметь возможности для маневра. Одно другого не исключает", - сказал он.