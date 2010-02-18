«Свобода» требует роспуска парламента Крыма за игры в слова

Крымская организация Всеукраинского объединения «Свобода» расценивает как проявление сепаратизма решение высшего представительного органа автономии поменять свое название на русском языке с «Верховной рады» на «Верховный совет» Крыма и требует его роспуска.

«Постановление о переименовании <...> свидетельствует о явном сепаратизме и антиукраинских настроениях. Решение является дерзким нарушением 136 статьи Конституции Украины», - говорится в заявлении организации.

Крымская «Свобода» просит Службу безопасности Украины привлечь к ответственности «мятежников, которые злоупотребляя властью, посягают на конституционный уклад государства», Верховную Раду Украины - «немедленно принять решение» о роспуске крымского парламента и «назначении досрочных выборов» в этот орган, от генпрокуратуры - опротестовать решение о смене названия на русском языке.

«Свобода» призывает президента назначить всеукраинский референдум об отмене автономного статуса Крыма и особого статуса Севастополя.

17 февраля депутаты крымского парламента приняли постановление, согласно которому внесены изменения в Конституцию автономии. Статья 1 пункт 3 будет изложен в такой редакции: «официальным представительным органом Автономной республики Крым является Верховный Совета Автономной республики Крым…», то есть слово «рада» заменят на «совет».

Кроме того, депутаты обратились к Верховной Раде с просьбой часть первую статьи 136 Конституции Украины дополнить предложением «официальным наименованием представительного органа Автономной республики Крым на русском языке является "Верховный Совет Автономной республики Крым"», а в тексте официального издания Основного закона на русском языке заменить слово «рада» на слово «совет».