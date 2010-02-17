Херсонес разделит туристов и паломников

Потоки православных паломников и экскурсантов собираются разделить при входе на территорию Херсонеса Таврического в Севастополе, сообщила пресс-служба администрации города.

"В перспективе должны быть сделаны два отдельных входа. Один вход для того, чтобы прихожане могли в любое время, как того требует православный канон, прийти в Свято-Владимирский собор и днем, и ночью. С другой стороны, руководство заповедника Херсонес справедливо говорит, что неконтролируемый поток паломников оборачивается для них иногда определенным ущербом", - заявил первый заместитель председателя севастопольской администрации Владимир КАЗАРИН.

Так, по его словам, под видом паломников проходят люди, которые выкапывают черепки, тем самым нанося ущерб "культурному слою", и те, кто пришли на экскурсию, не купив билет.

Строительство второго входа - дорогой вариант. "Мы должны построить второй вход таким образом, чтобы он не нарушал сохранившуюся часть античной стены, которая огораживает Херсонес. Мы должны возвести специальное сооружение, которое будет пересекать эту стену, никак ее не нарушая, и потом выводить верующих на площадку перед собором, откуда они потом попадут на территорию храма. Этот вариант требует больших инвестиций", - сказал КАЗАРИН.

Руководство Севастополя и церковь ищут инвесторов. Пока безуспешно.

"На первых порах" решили делить потоки людей на паломников и экскурсантом с помощью существующего входа. "Этот временный вариант должен обеспечить нам спокойное разделение потоков, чтобы больше не происходило конфликтных ситуаций", - отметил чиновник.