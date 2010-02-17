Суд остановил победу Януковича

Высший административный суд Украины (ВАСУ) приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов президента страны, сообщила пресс-служба суда.

Cудья-докладчик по этому делу Александр НЕЧИТАЙЛО рассмотрел ходатайство кандидата на пост президента Юлии ТИМОШЕНКО и удовлетоворил его частично.

ТИМОШЕНКО требовала остановить действия решения ЦИК об установлении результатов второго тура выборов и избрании ЯНУКОВИЧА президентом, которое оформлено протоколом комиссии 14 февраля, и запретить лидеру Партии регионов принести присягу президента на заседании парламента.

ЯНУКОВИЧ не является ответчиком по делу. Суд не удовлетворил ходатайство ТИМОШЕНКО в части запрета ЯНУКОВИЧУ принести присягу президента.

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Решение ВАСУ о приостановлении действия протокола ЦИК о результатах второго тура выборов не означает их отмены. Действие решения комиссии приостановлено лишь на время рассмотрения иска ТИМОШЕНКО по сути, заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей МАГЕРА.

«Это не означает, что результаты выборов отменены, это не означает, что результаты выборов признаны недействительными, это не означает, что результаты выборов подвергаются сомнению, это означает, что на время рассмотрения дела в Высшем административном суде Украины какие-либо последующие действия не желательны именно с юридической точки зрения», - сказал МАГЕРА.

После приостановления ВАСУ решения ЦИК ЯНУКОВИЧ «вернулся» в статус кандидата на пост президента, считает МАГЕРА.

«После установления Центральной избирательной комиссией результатов выборов он был определен как новоизбранный президент Украины, а после постановления ВАСУ - там указано, что остановлено решение Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов. Следовательно, в этой части статус его приостановлен как новоизбранного президента», - сказал член ЦИК.

По его словам, избирательный процесс в Украине в какой-то степени приостановлен на заключительном этапе.

Вместе с тем, считает МАГЕРА, судебный процесс по обжалованию результатов выборов не повлияет на дату инаугурации, назначенную на 25 февраля.

«Решение суда, я посчитал процессуальные сроки, должно появиться позднее всего в воскресенье. Инаугурация назначена на 25-е число. С воскресенья до четверга (25 февраля) еще много время. Если будет решение суда, которое сделает невозможным инаугурацию, то понятно, инаугурации не может быть», - сказал член Центризбиркома.

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Проведение третьего тура выборов президента Украины невозможно из-за отсутствия кандидатов на главный пост в стране, заявил в среду член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

На прошлых президентских выборах, когда провели третий тур, ситуация была другой, сказал он. На момент назначения Верховным судом Украины повторного голосования избирательный процесс не был завершен, кандидаты оставались в статусе кандидатов. В 2004 году избирательный процесс завершался официальным обнародованием результатов выборов и провозглашением новоизбранного президента в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр».

В настоящее время закон этого не требует, поэтому после 14 февраля кандидаты утратили свой статус. Кроме того, статус утратили международные наблюдатели, избиркомы завершат работу первого марта (через две недели после окончания избирательного процесса, это предусмотрено законом).

Член ЦИК отметил, что ТИМОШЕНКО может обжаловать действия комиссии, но не как кандидат в президенты, а как избиратель, пассивное право которого быть избранным нарушено.

Впрочем, по мнению ОХЕНДОВСКОГО, иск не имеет перспектив быть удовлетворенным: даже в случае установления недостоверности данных протоколов избирательных комиссий ЦИК может принять уточненный протокол.

«Каждый протокол соответствующей избирательной комиссии с голосами, отданными за того или другого кандидата, юридически не поставлен под сомнение (в иске ТИМОШЕНКО). Именно поэтому мы исходим из того, что протокол ЦИК в целом есть, остается и будет достоверным», - сказал член Центризбиркома.