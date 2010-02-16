Руководитель горсовета Севастополя не одобряет перенос выборов

Председатель Севастопольского городского совета, лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ не одобряет перенесение выборов в местные советы с 30 мая на более поздний срок.

«Я бы выборы провел 30 мая. Это мое личное мнение. Сейчас ну очень сложно будет работать Верховная Рада Украины... Основная проблема сейчас будет в принятии законодательства», - сказал САРАТОВ журналистам во вторник, отвечая на вопрос УНИАН.

Комментируя новую, предполагаемую дату проведения выборов - 26 сентября, председатель горсовета заявил: «Нет возражений против проведения выборов 26 сентября, просто будет очень короткая компания, потому что летом народ отдыхает».

САРАТОВ выступает за проведение выборов в местные советы по открытым спискам, потому что «на региональном уровне люди должны знать, за кого они голосуют».

Он не исключает, что будут приняты изменения в законодательство, согласно которым местные советы будут избираться по принципу «50 на 50» - по партийно-мажоритарному.

САРАТОВ сообщил, что во вторник утром на пленарном заседании сессии севастопольские депутаты «успели принять решение по количеству депутатских мандатов в городском совете 6-го созыва (решено оставить 75)».