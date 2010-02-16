Маленький блок поднял ор из-за отмены майских выборов

Грубым нарушением конституционных прав народа Украины считает избирательный блок "Русский фронт Шувайникова "В Союзе - с Россией!" решение Верховной Рады отменить выборы мэров и депутатов местных советов, назначенные ранее на 30 мая 2010 года.

"Попытки объяснить свое решение отсутствием принятого бюджета не выдерживают никакой критики, поскольку всегда существуют резервные фонды правительства и возможность получения краткосрочного кредита от международного сообщества, которое готово поддержать развитие демократии на Украине", - заявила пресс-служба блока.

Парламент во вторник признал утратившим силу постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года. В документе не указана дата, на которую перенесены выборы. Профильный комитет ВР должен подготовить это решение.

Блок "В Союзе - с Россией!" опасается, что "верхушка крымского парламента, состоящая из представителей Партии регионов", использует решение Верховной Рады для продления своих полномочий на один год.

"Народ Крыма больше не выдержит правления местных олигархов от Партии регионов, которые не выполнили ни одного своего предвыборного обещания, данного в 2006 году. Если такое произойдет, то в автономии консолидируются все оппозиционные силы, которые будут иметь законное право обратиться к народу и начать кампанию гражданского неповиновения, вплоть до невыполнения решений нелегитимных органов местной власти. Если представители Партии регионов в автономии этого добиваются, то они должны понимать, что играют с огнем. Политические последствия в Крыму могут быть самые непредсказуемые, в том числе для нового президента, который гарантировал стабильность в стране", - заявил ШУВАЙНИКОВ.