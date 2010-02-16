Крым купил пособия по русскому языку

Министерство образования и науки Крыма купило комплекты учебных пособий по русскому правописанию и оформило подписку на периодические издания по русскому языку и литературе, сообщает республиканский комитет по информации.

"Профинансировано приобретение на 100 тысяч гривен комплектов учебных пособий "Говорите и пишите по-русски правильно", комплексного справочника "Русский язык", школьного орфографического словаря на 35 тысяч слов, лицензионных дисков "Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия", - говорится в пресс-релизе.

Книги и диски купили "в рамках мероприятий по поддержке русского языка в сфере образования" для укрепления учебно-методической базы в школах автономии.

Кроме того, на 46 тысяч гривен в общеобразовательных школах, профтехучилищах и вузах провели подписку на периодические методические издания "Русский язык и литература в учебных заведениях" и "Русский язык и литература в школах Украины" на 2010 год.