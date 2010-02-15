Украина надеется на введение безвизового режима с Израилем

Министерство иностранных дел Украины надеется подписать соглашение с Израилем о введении безвизового режима между двумя странами в первом полугодии 2010 года, заявил руководитель украинского внешнеполитического ведомства Петр ПОРОШЕНКО.

«Мы сделаем все, чтобы завершить эту работу в первом полугодии текущего года. Мы сегодня получили четкие гарантии, что израильское правительство приняло это решение единогласно. В частности, его поддержал и министр внутренних дел Израиля», - сказал ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что 22 февраля в Иерусалим приедет группа украинских экспертов для проработки этого вопроса с израильскими коллегами.