Ющенко утвердил новый состав украинской части подкомиссии по ЧФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес коррективы в состав украинской части подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России и его пребывания на территории Крыма.

Как говорится в размещенном на сайте главы государства указе, вместо Юрия КОСТЕНКО украинскую часть подкомиссии возглавит первый заместитель министра иностранных дел страны Владимир ХАНДОГИЙ.

КОСТЕНКО ранее работал заместителем главы украинского внешнеполитического ведомства. В июне 2009 года ЮЩЕНКО назначил его послом Украины в Китае, в декабре - еще и в Монголии.

Заместителем ХАНДОГИЯ в подкомиссии будет первый замминистра обороны Валерий ИВАЩЕНКО.

В состав комиссии, среди прочих, вошли командующий Военно-морскими силами Игорь ТЕНЮХ, заместитель председателя службы безопасности Анатолий ПАВЛЕНКО, руководитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (по согласию), заместитель председателя крымского правительства Виталий СТАДНИК, прокурор Севастополя Владимир ДЕРЕЗА (по согласию).