В убийстве владельца ночного клуба подозревают 7 спортсменов
13:01, 15 февраля 2010Крым
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Пока не задержаны
Правоохранители установили личности семерых подозреваемых в убийстве владельца популярного ночного клуба «Z» в Симферополе.
«Принимаются активные меры по их задержанию. Все семеро серьезно занимаются спортом и являются жителями Севастополя и Харькова», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МВД.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ночь на 13 февраля в клубе произошла драка. Владелец заведения, гражданин России, во время потасовки получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых скончался.
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