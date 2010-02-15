В убийстве владельца ночного клуба подозревают 7 спортсменов

Правоохранители установили личности семерых подозреваемых в убийстве владельца популярного ночного клуба «Z» в Симферополе.

«Принимаются активные меры по их задержанию. Все семеро серьезно занимаются спортом и являются жителями Севастополя и Харькова», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МВД.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В ночь на 13 февраля в клубе произошла драка. Владелец заведения, гражданин России, во время потасовки получил тяжкие телесные повреждения, в результате которых скончался.