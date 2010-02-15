В Крыму отец погиб, упав со строительных лесов, сын - ранен
09:43, 15 февраля 2010Крым
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ЧП на западе полуострова
Один человек погиб и один получил травму в результате падения со строительных лесов во время ремонта фасада дачного дома в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел в сакском селе Уютное.
57-летний отец умер до приезда «скорой помощи».
Его 36-летний сын получил открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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