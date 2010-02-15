В Крыму отец погиб, упав со строительных лесов, сын - ранен

Один человек погиб и один получил травму в результате падения со строительных лесов во время ремонта фасада дачного дома в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел в сакском селе Уютное.

57-летний отец умер до приезда «скорой помощи».

Его 36-летний сын получил открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.