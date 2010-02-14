Гигантский блин испекли в Севастополе (фото)
18:41, 14 февраля 2010Крым
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Занесли в Книгу рекордов Украины
Гигантский блин с медом изготовили в Севастополе. Его размер около 30 квадратных метров, вес почти 700 килограммов. Рекорд занесли в Книгу рекордов Украины.
Блинчики обычных размеров, из которых собрали большой "блин", испекли во время акции торговой марки "Казацкий мед" и Военно-морских сил Украины "Масленица на флоте".
Самый большой в Украине блин с медом достанется воспитанникам Военно-морского лицея и лучшим экипажам кораблей, так решил командующий флотом.
Организаторы акции надеются, что угощение украинских военных моряков на Масленицу станет традиционным в Севастополе.
Фото Новый Севастополь
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