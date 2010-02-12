Дворцы на ЮБК защитили от прихватизаторов

Верховная Рада Украины расширила перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, включив в него, в частности, Ливадийский, Массандровский и Юсуповский дворцы в Крыму.

За проголосовали 304 депутата из 423-х зарегистрированных в сессионном зале. Автор инициативы - парламентарий Виктор ШЕМЧУК, который ранее работал прокурором Крыма.

Нельзя приватизировать комплекс сооружений Ливадийского дворца: большой дворец, в котором в феврале 1945 года проходила Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, церковь Воздвижения Креста Господнего, дворец Фредерикса, светский корпус.

Помимо этого, в перечне объектов - парковые сооружения и малые архитектурные формы в Ливадии (среди них - колодец с химерой, колонна Махмуд-хана, львы парадного входа большого дворца, кованые ворота, фонтан и мраморные лавки Итальянского дворика, фонтан «Мария» в Арабском дворике).

Запрещена приватизация комплекса сооружений дворца Александра III в Массандре, комплекса Юсуповского дворца в Кореизе (подразделение администрации президента Украины).

В перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, включены также пещерный монастырь «Чельтер-Мармара» и монастырь «Шулдан» в севастопольском регионе, дом бывших офицерских собраний в Симферополе, дом художника Льва Лагорио в Феодосии, садово-парковый и архитектурный комплекс санатория «Ялта» Черноморского флота России.