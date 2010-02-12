Индустриальная группа возьмет под контроль «Ялту-Интурист»
19:25, 12 февраля 2010Крым
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Разрешение есть
Антимонопольный комитет Украины позволил консорциуму "Индустриальная группа" приобрести контрольный пакет акций гостиничного комплекса "Ялта-Интурист", сообщила пресс-служба ведомства.
"Предоставлено разрешение консорциуму "Индустриальная группа" (Киев) на приобретение через компанию "I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Limited" (Никосия, Кипр) акций ОАО "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист", что обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента", - говорится в пресс-релизе.
"Индустриальная группа" осуществляет деятельность по управлению предприятиями, активами, целостными имущественными комплексами, с которыми связана отношениями контроля.
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