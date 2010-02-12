Тигипко: если Янукович позовет в премьеры - пойду
Никаких особых условий не будет
|Сергей Тигипко
"Никаких особых условий с моей стороны не будет - только дать возможность проводить реформы", - сказал он в интервью газете "Сегодня".
"Будет такое предложение (возглавить правительство) или нет - посмотрим", - добавил ТИГИПКО.
"Тут все зависит от Виктора ЯНУКОВИЧА. Сегодня премьер должен очень тесно работать с президентом и обязательно иметь полномочия для проведения изменений в стране. Очень многое будет зависеть от единства команды - нужны реформы, надо правильно выстроить бюджет, найти противоядие коррупции", - заявил "бронзовый призер" первого тура выборов.
ТИГИПКО сообщил, что поздравил ЯНУКОВИЧА с успехом во втором туре выборов.
"Во вторник мы встретились, и я поздравил его с результатом - пока не с победой, так как официальных итогов ЦИК еще не было", - сказал политик.