На набережной Ялты могут появиться бюветы

Ялта собирается искать источники минеральных вод на городской набережной. Власти решили заказать специсследование, сообщила пресс-служба мэрии.

«Члены исполкома утвердили программу по заказу специального исследования на набережной и в Приморском парке о наличии источников», - скзано в пресс-релизе.

Специалисты говорят: в центре курортного города есть источники воды, которая обладает целебными свойствами и хорошим дебитом.

Жителей Ялты просят не волноваться, если на набережной они увидят бурильные установки.

«Это не начало строительства, а исследовательские работы», - отмечает пресс-служба мэрии.

Третий бювет минеральной воды Ялта намерена открыть в сквере Шевченко. Доказано: источник там есть.

«Эти программы направлены на воплощение в жизнь задачи по созданию в Ялте бальнеологического курорта», - заявили в мэрии.