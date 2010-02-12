За Януковича просили засчитать бюллетени с матами и свастикой

Пересчет голосов прошел в ночь на пятницу на спорном - сорок пятом - участке территориального избирательного округа №1 в Симферополе, сообщает крымский штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

По данным штаба, пересчитывали голоса по решению апелляционного суда.

"Избирательная комиссия выявила 155 недействительных бюллетеней, часть из которых были засчитаны в пользу кандидата в президенты ЯНУКОВИЧА", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, комиссия установила несовпадение подписей граждан на 67-ми заявлениях о волеизъявлении на дому и в списках для голосования. "Это означает, что за каждого из них проголосовали посторонние люди, - около 7% от проголосовавших на участке", - заявили соратники ТИМОШЕНКО.

"В процессе пересчета представители ЯНУКОВИЧА требовали засчитать бюллетени за их кандидата, в которых напротив (фамилии) ЯНУКОВИЧА была нарисована свастика и нецензурное выражение", - добавил штаб.