Оценщика госпакета энергокомпании Крыма определит конкурс
15:29, 11 февраля 2010Крым
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Сообщение ФГИУ
Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору оценщика 53,97% государственного пакета акций «Восточно-Крымской энергетической компании», сообщила пресс-служба ведомства.
Конкурс состоится 24 февраля.
Ранее Фонд госимущества принял решение о приватизации 53,97%-ного пакета акций ЗАО «Восточно-Крымская энергетическая компания».
Номинальная стоимость приватизируемого пакета компании составляет 4 млн. 686 тыс. грн.
Справка УНИАН. ЗАО «Восточно-Крымская энергетическая компания» (Симферополь) занимается поставками электроэнергии жителям Автономной Республики Крым, преимущественно населению.
Уставный фонд компании составляет 8 млн. 683 тыс. грн.
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