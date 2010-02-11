Оценщика госпакета энергокомпании Крыма определит конкурс

Сообщение ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору оценщика 53,97% государственного пакета акций «Восточно-Крымской энергетической компании», сообщила пресс-служба ведомства. Конкурс состоится 24 февраля. Ранее Фонд госимущества принял решение о приватизации 53,97%-ного пакета акций ЗАО «Восточно-Крымская энергетическая компания». Номинальная стоимость приватизируемого пакета компании составляет 4 млн. 686 тыс. грн. Справка УНИАН. ЗАО «Восточно-Крымская энергетическая компания» (Симферополь) занимается поставками электроэнергии жителям Автономной Республики Крым, преимущественно населению. Уставный фонд компании составляет 8 млн. 683 тыс. грн.

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