Украинцы не верят в признание 2-го тура выборов недействительным

Украинцы доверяют результатам второго тура президентских выборов, хотя и допускают фальсификации, к такому выводу пришли эксперты Института Горшенина на основе проведенного телефонного опроса.

68,4% украинцев доверяют предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, менее четверти - 24,3% - не доверяют. 7,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства, за президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36%, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов. БЮТ заявил о массовых фальсификациях и требует пересчета голосов на участках в ряде регионов на востоке и юге страны.

Больше половины украинцев (61,9%) не заметили нарушений избирательного процесса во втором туре выборов. Заявили, что были свидетелями нарушений, 12,5% респондентов. 25,6% затруднились ответить на вопрос.

Почти половина респондентов (46%) считают, что во время второго тура были фальсификации. Из них 32,1% полагают, что имели место фальсификации, не повлиявшие на результат выборов, 13,9% уверены, что фальсификации повлияли на итог. Около четверти украинцев (24,7%) считают, что выборы прошли честно. 29,3% затруднились ответить на вопрос.

Большинство украинцев (67,8%) не считают, что второй тур выборов могут признать недействительным из-за грубых нарушений избирательного процесса. Допускают такую возможность только 12,9% опрошенных. 19,3% затруднились ответить на вопрос.

8-10 февраля опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.